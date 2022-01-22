Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок.

У новому документі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.

Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше мова йшла про 35 фахових напрямків, що об’єднував понад 200 спеціальностей.

– Логіка нового варіанту полягає в тому, що за допомогою військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних сил. У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі, – наголошує міністр оборони України Олексій Резніков.

Саме це, зазначає міністр, дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на цьому етапі.

– Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі, – сказав Олексій Резніков.

У новій редакції наказ переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього переліку.

За словами міністра оборони, завдяки цьому Генеральний Штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку, якщо якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові.

– Скажімо, зараз оператор БПЛА (безпілотного літального апарату, – Ред.) — це затребуваний фах, адже в нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим. Паралельно ми працюємо над вдосконаленням самої процедури постановки на облік. Все, що можна перевести в “цифру”, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно, буде зроблено. Цей процес вже запущено, – запевнив Олексій Резніков.

Новий наказ відомство вже надіслало на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.