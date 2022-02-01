Данилов назвал план действий Украины в случае возможного вторжения России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в случае возможного вторжения России в Украину все соответствующие структуры и ведомства будут действовать слаженно.

По его словам, на такой случай есть четко прописанные процедуры. О них Алексей Данилов рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

– В случае агрессии сразу собирается Совет нацбезопасности и обороны, а президенту предлагается подписать соответствующий указ, который в течение 48 часов должна утвердить Верховная Рада. Сразу военные начинают поступать так, как они считают необходимым. Отмечу, что это дело именно военных. В случае необходимости к обороне будут привлекать всех, — объяснил он.

Алексей Данилов напомнил, что в прошлом году СНБО утвердил план обороны Украины. Именно в нем четко прописано, кто и как должен действовать, и чем заниматься в случае нового обострения агрессии со стороны РФ.

Секретарь СНБО добавил, что по состоянию на сегодняшний день возле границы Украины с Россией находится около 120 тыс. российских военных. Он заверил, что этого количества точно недостаточно для полномасштабного вторжения.

В то же время нельзя исключать, что Россия не прибегнет к возможным точечным провокациям. Но Алексей Данилов заверил, что Украина к этому готова.

На днях министр обороны Алексей Резников также заявил, что возле границы Украины с Россией н е наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

По его словам, и украинская разведка, и командование ВСУ постоянно контактируют с международными партнерами, а также владеют всей полнотой информации о ситуации на границе Украины и РФ.