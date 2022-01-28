Никаких действий военного характера не наблюдается: Резников о ситуации возле границы с РФ

По состоянию на сегодняшний день возле границы Украины с Россией не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил министр обороны Алексей Резников. Он добавил, что единственное отличие в военном плане, за которым Украина внимательно следит, – это ситуация в Беларуси.

– Что кардинально отличается? Это интенсивность гибридных мер, прежде всего информационных, а также их влияние на макроэкономическую ситуацию. Украинская разведка, я лично и главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный постоянно контактируем с нашими международными партнерами. Мы владеем всей полнотой информации, а в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег, – отметил министр.

Алексей Резников объяснил, что разница в цифрах относительно концентрации российских войск, которая иногда звучит в публичном пространстве, связана с расстоянием и трактовкой этого расстояния.

Министр напомнил, что у России начался зимний учебный период, поэтому на всей ее территории передвигаются войска. По его словам, информацию об этом специально распространяют, поскольку она тоже является способом давления.

— В начале декабря мы наблюдали за 41 тактической группой и другими подразделениями российской армии, которые насчитывали 94 тыс. человек. С авиацией и морскими войсками это было около 110 тыс. человек. Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тыс. военных. С морской и авиационной компонентой – это около 130 тыс., – добавил Резников.

Также министр подчеркнул, что в апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составил 126 тыс. человек. Поэтому количество военных тогда и сейчас соразмерно. В то же время несоразмерна реакция на такие действия РФ.