Данілов назвав план дій України у разі можливого вторгнення Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що у разі можливого вторгнення Росії в Україну всі відповідні структури та відомства діятимуть злагоджено.

За його словами, на такий випадок є чітко прописані процедури. Про них Олексій Данілов розповів в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– У разі агресії відразу збирається Рада нацбезпеки та оборони, а президенту пропонується підписати відповідний указ, який протягом 48 годин повинна затвердити Верховна Рада. Відразу військові починають діяти так, як вони вважають за необхідне. Наголошу, що це справа саме військових. У разі необхідності до оборони залучатимуть усіх, – пояснив він.

Олексій Данілов нагадав, що минулого року РНБО затвердила план оборони України. Саме у ньому чітко прописано, хто і як повинен діяти, та чим займатися у разі нового загострення агресії з боку РФ.

Секретар РНБО додав, що станом на сьогодні біля кордону України з Росією перебуває близько 120 тис. російських військових. Він запевнив, що цієї кількості точно недостатньо для повномасштабного вторгнення.

Водночас не можна виключати, що Росія не вдасться до можливих точкових провокацій. Але Олексій Данілов запевнив, що Україна до цього готоа.

Днями міністр оборони Олексій Резніков також заявив, що наразі біля кордону України з Росією не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які би помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року.

За його словами, і українська розвідка, і командування ЗСУ перебувають у постійному контакті з міжнародними партнерами, а також володіють усією повнотою інформації про ситуацію на кордоні України та РФ.