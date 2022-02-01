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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Президент Владимир Зеленский на открытии седьмой сессии Верховной Рады подписал указ об укреплении обороноспособности Украины.

– Этим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат (это 19,5 тыс. грн на 1 января 2022 года – Ред.), переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции обеспечения военных жильем, – уточнил глава государства.

По его словам, документ также предусматривает увеличение в течение последующих трех лет численности ВСУ на 100 тыс. человек.

А еще будут созданы 20 дополнительных бригад Вооруженных сил Украины.

Зеленский подчеркнул, что это старт перехода Украины на профессиональную армию.

– Этот указ не потому, что скоро война, он для того, чтобы скоро и дальше был мир, – добавил президент.

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Накануне в эфире программы Свобода слова на ICTV секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в случае вторжения России в Украину все соответствующие структуры и ведомства будут действовать слаженно.

По его словам, на такой случай есть четко прописанные процедуры.

Он напомнил, что СНБО утвердил план обороны Украины. Именно в нем четко прописано, кто и как должен действовать и чем заниматься в случае нового обострения агрессии со стороны РФ.

Фото: Офис президента

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