Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Президент Владимир Зеленский на открытии седьмой сессии Верховной Рады подписал указ об укреплении обороноспособности Украины.

– Этим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат (это 19,5 тыс. грн на 1 января 2022 года – Ред.), переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции обеспечения военных жильем, – уточнил глава государства.

По его словам, документ также предусматривает увеличение в течение последующих трех лет численности ВСУ на 100 тыс. человек.

А еще будут созданы 20 дополнительных бригад Вооруженных сил Украины.

Зеленский подчеркнул, что это старт перехода Украины на профессиональную армию.

– Этот указ не потому, что скоро война, он для того, чтобы скоро и дальше был мир, – добавил президент.

Накануне в эфире программы Свобода слова на ICTV секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в случае вторжения России в Украину все соответствующие структуры и ведомства будут действовать слаженно.

По его словам, на такой случай есть четко прописанные процедуры.

Он напомнил, что СНБО утвердил план обороны Украины. Именно в нем четко прописано, кто и как должен действовать и чем заниматься в случае нового обострения агрессии со стороны РФ.