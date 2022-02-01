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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України

Президент Володимир Зеленський на відкритті сьомої сесії Верховної Ради підписав указ про зміцнення обороноздатності України.

– Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат (це 19,5 тис. грн на 1 січня 2022 року – Ред.), перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції забезпечення військових житлом, – уточнив глава держави.

За його словами, також документ передбачає збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб.

А ще буде створено 20 додаткових бригад Збройних сил України.

Зеленський наголосив, що це старт переходу України на професійну армію.

– Цей указ не тому, що скоро війна, він для того, щоб скоро й надалі був мир, – додав президент.

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Напередодні в ефірі програми Свобода слова на ICTV секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що у разі можливого вторгнення Росії в Україну всі відповідні структури та відомства  діятимуть злагоджено.

За його словами, на такий випадок є чітко прописані процедури.

Він нагадав, що РНБО затвердила план оборони України. Саме у ньому чітко прописано, хто і як повинен діяти, та чим займатися у разі нового загострення агресії з боку РФ.

Фото: Офіс президента

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