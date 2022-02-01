Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України

Президент Володимир Зеленський на відкритті сьомої сесії Верховної Ради підписав указ про зміцнення обороноздатності України.

– Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат (це 19,5 тис. грн на 1 січня 2022 року – Ред.), перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції забезпечення військових житлом, – уточнив глава держави.

За його словами, також документ передбачає збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб.

А ще буде створено 20 додаткових бригад Збройних сил України.

Зеленський наголосив, що це старт переходу України на професійну армію.

– Цей указ не тому, що скоро війна, він для того, щоб скоро й надалі був мир, – додав президент.

Напередодні в ефірі програми Свобода слова на ICTV секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що у разі можливого вторгнення Росії в Україну всі відповідні структури та відомства діятимуть злагоджено.

За його словами, на такий випадок є чітко прописані процедури.

Він нагадав, що РНБО затвердила план оборони України. Саме у ньому чітко прописано, хто і як повинен діяти, та чим займатися у разі нового загострення агресії з боку РФ.