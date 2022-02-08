Минские соглашения – единственный путь к миру: Макрон после переговоров с Зеленским

Сегодня Минские соглашения – это единственный путь, который позволит прийти к устойчивому миру на востоке Украины. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве.

Он рассказал, что на переговорах в Москве Владимир Путин подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений.

– Также я услышал сегодня от вас, что вы готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру, – отметил французский лидер.

По его словам, Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, главное, чтобы все стороны выполняли свои обязательства.