Минские соглашения – единственный путь к миру: Макрон после переговоров с Зеленским

Сегодня Минские соглашения – это единственный путь, который позволит прийти к устойчивому миру на востоке Украины. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве.
Он рассказал, что на переговорах в Москве Владимир Путин подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений.
– Также я услышал сегодня от вас, что вы готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру, – отметил французский лидер.
По его словам, Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, главное, чтобы все стороны выполняли свои обязательства.
– Перед нами стоит важная задача на ближайшие недели. Во-первых, нам следует продолжать методично идти к выполнению Минских соглашений. Второе – широкий диалог в инновационном ключе по вопросам безопасности, который бы всех устраивал. Также Франция сегодня поддерживает Украину в разных аспектах, – добавил Макрон.