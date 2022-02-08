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Факты / Украина / Политика

Минские соглашения – единственный путь к миру: Макрон после переговоров с Зеленским

Валентина Летяк редактор ленты
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Сегодня Минские соглашения – это единственный путь, который позволит прийти к устойчивому миру на востоке Украины. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве.

Он рассказал, что на переговорах в Москве Владимир Путин подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений.

– Также я услышал сегодня от вас, что вы готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру, – отметил французский лидер.

По его словам, Минские соглашения действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, главное, чтобы все стороны выполняли свои обязательства.

– Перед нами стоит важная задача на ближайшие недели. Во-первых, нам следует продолжать методично идти к выполнению Минских соглашений. Второе – широкий диалог в инновационном ключе по вопросам безопасности, который бы всех устраивал. Также Франция сегодня поддерживает Украину в разных аспектах, – добавил Макрон.

Фото: Офис президента

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