Я недоволен Минскими соглашениями, но нужно что-то делать для деоккупации – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство Минскими соглашениями, но заявил, что “нужно что-то делать”, чтобы способствовать деоккупации украинских территорий.

– Я не хочу говорить о пунктах Минска. Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному (с Россией. – Ред.) относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории – в частности, защищает наше государство в том или ином виде, – сказал Зеленский во время брифинга с британским премьером Борисом Джонсоном 1 февраля.

Он также сообщил, что Украина относится к Минским соглашениям ответственно, и это, по его словам, “к сожалению, единственный формат, который работает”.

Президент сообщил, что параллельно с Нормандским форматом Киев ведет переговоры о трех- либо двусторонних переговорах с Российской Федерацией.