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Факти / Україна / Політика

Мінські угоди – єдиний шлях до миру: Макрон після переговорів з Зеленським

Валентина Летяк редакторка стрічки
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На сьогодні Мінські угоди – це єдиний шлях, який дозволить прийти до сталого миру на сході України. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу у Києві.

Він розповів, що вчора на переговорах у Москві Володимир Путін підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод.

– Також я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, що це єдиний шлях, який дасть змогу йти до сталого миру, – наголосив французький лідер.

За його словами, Мінські угоди діють як інструмент захисту суверенітету та територіальної цілісності України, головне, щоб усі сторони виконували свої зобов’язання.

– Перед нами стоїть важливе завдання на найближчі тижні. По-перше, нам треба продовжувати методично йти до виконання Мінських угод. Друге – широкий діалог в іноваційному ключі з питань безпеки, який би усіх влаштовував. Також Франція сьогодні підтримує Україну в різних аспектах, – додав Макрон.

Фото: Офіс президента

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