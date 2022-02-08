Мінські угоди – єдиний шлях до миру: Макрон після переговорів з Зеленським

На сьогодні Мінські угоди – це єдиний шлях, який дозволить прийти до сталого миру на сході України. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу у Києві.

Він розповів, що вчора на переговорах у Москві Володимир Путін підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод.

– Також я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, що це єдиний шлях, який дасть змогу йти до сталого миру, – наголосив французький лідер.

За його словами, Мінські угоди діють як інструмент захисту суверенітету та територіальної цілісності України, головне, щоб усі сторони виконували свої зобов’язання.