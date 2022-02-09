В политической партии Слуга народа ожидают, что политическая ответственность депутатов за коррупционные преступления должна произойти раньше, чем уголовная.

Глава политсилы Елена Шуляк прокомментировала разоблачение на взятке депутата из партии Слуга народа Владислава Трубицына, работающего в Киевском горсовете, а также директора одного из коммунальных предприятий.

— Это лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы, — написала она.

Она заявила, что политическая сила ждет всесторонне и тщательное расследование дела антикоррупционными и правоохранительными органами.

Елена Шуляк надеется, что профессиональная и беспристрастная работа детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров САП, а также других участников судебного процесса, позволит получить справедливый приговор.

— Вместе с тем мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее, чем уголовная или административная. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные, – написала глава политической партии.

Она сообщила, что в связи с этим событием уже издала распоряжение о созыве внеочередной конференции партии Слуг народа в Киеве для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений по Владиславу Трубицину.

— Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой, — резюмировала она.

9 февраля стало известно, что во время передачи взятки в 1,26 млн грн. Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына.

Кроме депутата, задержали еще пять человек: помощника депутата Киевсовета, директора коммунального предприятия, двух заместителей директоров КП и приближенного к депутату лица.

Источник: Olena Shuliak