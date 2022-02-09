Депутата Киевсовета разоблачили на получении 1,26 млн грн взятки

В получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата Киевского горсовета (председателя одной из постоянных комиссий).

Вместе с ним задержали еще пять человек. Это – помощник депутата Киевсовета, директор коммунального предприятия, два заместителя директоров КП и приближенное к депутату лицо.

По данным следствия, депутат Киевсовета вместе с руководителями столичных коммунальных предприятий наладил схему получения взяток. Деньги брали за победу в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли (купав) и их дальнейшее беспрепятственное использование. Речь идет о семи точках в разных районах столицы.

Свои услуги участники коррупционной схемы оценили в 1,39 млн грн в год.

Именно при передаче части взятки в размере 1,26 млн грн депутата и еще пятерых человек разоблачили.

В настоящее время устанавливают другие обстоятельства, в том числе и круг лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

По данным СМИ, речь идет о депутате Киевсовета от Слуги народа Владиславе Трубицыне. Он возглавляет постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству.