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Факты / Украина / Политика

Депутата Киевсовета разоблачили на получении 1,26 млн грн взятки

Валентина Летяк редактор ленты
Депутата Київради викрили на хабарі

В получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата Киевского горсовета (председателя одной из постоянных комиссий).

Вместе с ним задержали еще пять человек. Это – помощник депутата Киевсовета, директор коммунального предприятия, два заместителя директоров КП и приближенное к депутату лицо.

По данным следствия, депутат Киевсовета вместе с руководителями столичных коммунальных предприятий наладил схему получения взяток. Деньги брали за победу в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли (купав) и их дальнейшее беспрепятственное использование. Речь идет о семи точках в разных районах столицы.

Свои услуги участники коррупционной схемы оценили в 1,39 млн грн в год.

Именно при передаче части взятки в размере 1,26 млн грн депутата и еще пятерых человек разоблачили.

В настоящее время устанавливают другие обстоятельства, в том числе и круг лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

По данным СМИ, речь идет о депутате Киевсовета от Слуги народа Владиславе Трубицыне. Он возглавляет постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству.

Депутата Київради викрили на хабарі
Депутата Київради викрили на хабарі
Депутата Київради викрили на хабарі
Депутата Київради викрили на хабарі
Депутата Київради викрили на хабарі
Депутата Київради викрили на хабарі
Депутата Київради викрили на хабарі
Депутата Київради викрили на хабарі
Депутата Киевсовета разоблачили на получении 1,26 млн грн взятки / 4 фотографии

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Источник: НАБУ

Фото: НАБУ

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