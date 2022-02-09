У політичній партії Слуга народу очікують, що політична відповідальність депутатів щодо корупційних злочинів має настати раніше, аніж кримінальна.

Голова політсили Олена Шуляк прокоментувала викриття на хабарі депутата з партії Слуга народу Владислава Трубіцина, що працює в Київській міськраді, а також директора одного з комунальних підприємств.

– Це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови, – написала вона.

Вона заявила, що політична сила чекає на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами.

Олена Шуляк сподівається, що професійна та неупереджена робота детективів Національного антикорупційного бюро та прокурорів САП, а також інших учасників судового процесу дозволить отримати справедливий вирок.

– Разом із тим ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні, – написала голова політичної партії.

Вона повідомила, що у зв’язку з цією подією вже видала розпорядження про скликання позачергової конференції партії Слуг народу у місті Києві для розгляду цього інциденту та ухвалення відповідних рішень щодо Владислава Трубіцина.

– Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою, – резюмувала вона.

9 лютого стало відомо, що під час передачі хабаря у 1,26 млн грн Національне антикорупційне бюро викрило та затримало депутата Київської міськради Владислава Трубіцина.

Крім депутата, затримали ще п’ятьох людей: помічника депутата Київради, директора комунального підприємства, двох заступників директорів КП та наближену до депутата особи.

Джерело: Olena Shuliak