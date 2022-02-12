Представитель Евросоюза в Украине Матти Маасикас и посол Великобритании заявили, что остаются в Украине.

Да, о своем решении остаться в Киеве Матти Маасикас сообщил на странице в Twitter. Он отметил распространение фейковых новостей относительно противоположного.

– Я в Киеве и остаюсь здесь, – написал посол.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также на своей странице в Twitter написала, что остается в Киеве и продолжает работать с командой.

– Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать, – отметила Симмонс.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент Америки приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. Такое решение было принято на фоне угрозы масштабного вторжения России в Украину.