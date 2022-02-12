Государственный департамент Америки приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. Такое решение было принято на фоне угрозы масштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве в социальной сети Facebook. В то же время основная команда останется в Украине.

— Из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины, — говорится в заявлении.

Несмотря на сокращение персонала, основная часть дипломатов останется в Украине. Другие американцы по всему миру будут продолжать участвовать в оказании помощи для поддержки Украины.

— Государственный департамент, Агентство США по международному развитию и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в неустанных дипломатических усилиях. Они будут оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, вызванного Россией своим военным наращиванием, — подчеркнули в посольстве США в Киеве.

В посольстве отметили, что эти усилия будут продолжаться, чтобы оказать помощь суверенной и демократической Украине.