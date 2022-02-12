Представник Євросоюзу в Україні Матті Маасікас та амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються в Україні.

Так, про своє рішення залишитися у Києві Матті Маасікас повідомив на сторінці у Twitter. Він вказав на поширення фейкових новин щодо протилежного.

– Я в Києві і залишаюся тут, – написав посол.

Амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також на своїй сторінці у Twitter написала, що залишається у Києві й продовжує працювати з командою.

– Я залишаюся у Києві і продовжую працювати там з основною командою. Посольство продовжує працювати, – зазначила Сіммонс.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент Америки наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади. Таке рішення ухвалили на тлі загрози масштабного вторгнення Росії в Україну.