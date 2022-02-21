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Факты / Украина / Политика

Гройсман предложил Парламенту начать консультации по созданию Правительства Национальной Сплоченности

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Гройсман

Лидер политической партии Украинская Стратегия Владимир Гройсман во время Согласительного совета в Верховной Раде Украины обратился к народным депутатам с инициативой немедленно начать консультации по формированию Правительства Национальной Сплоченности.

Свое предложение он озвучил непосредственно во время заседания и призвал парламентариев отбросить все противоречия и подражать пример сплоченного украинского общества и украинского войска.

— Чего нам не хватает? И об этом говорят люди. Сплоченности у власти. Не может быть в такой сверхтяжелый время каких-либо противоречий и системы борьбы различных политических сил.

Я уверен, мы все, особенно парламентарии, должны отбросить все противоречия и разъединяющие вопросы и создать правительство Национальной Сплоченности, куда должны войти все представители украинского Парламента. Фракции парламента получили доверие людей. Ситуация чрезвычайно угрожающая, а сплоченность внутри даст силу нам и снаружи, — отметил Гройсман.

Гройсман добавил, что он обращается с инициативой начать консультации по созданию правительства национальной сплоченности, чтобы в очередной раз продемонстрировать сплоченность и не допустить ошибок истории.

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