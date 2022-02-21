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Гройсман запропонував парламенту розпочати консультації зі створення Уряду Національної Згуртованості

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Гройсман

Лідер політичної партії Українська Стратегія Володимир Гройсман під час Погоджувальної ради у Верховній Раді України звернувся до народних депутатів з ініціативою негайно розпочати консультації із формування Уряду Національної Згуртованості.

Свою пропозицію він озвучив безпосередньо під час засідання і закликав парламентарів відкинути всі протиріччя і наслідувати приклад згуртованого українського суспільства і українського війська.

– Чого нам не вистачає? І про це говорять люди. Згуртованості у владі. Не може бути в такий надважкий час будь-яких протиріч і системи поборювання різних політичних сил.

Я впевнений, ми всі, особливо парламентарі, маємо відкинути всі протиріччя і питання, що роз’єднують, і створити Уряд Національної Згуртованості, куди мають увійти всі представники українського Парламенту. Фракції Парламенту отримали довіру людей. Ситуація надзвичайно загрозлива, а згуртованість всередині дасть силу нам і зовні, – зазначив Гройсман.

Гройсман додав, що він звертається з ініціативою розпочати консультації щодо створення Уряду Національної Згуртованості, щоб вчергове продемонструвати згуртованість та не допустити помилок історії.

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