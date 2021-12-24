Рост цен на газ: Гройсман требует от правительства план спасения предприятий

Премьер-министр Украины (2016-2019), лидер политической партии Украинская стратегия Владимир Гройсман обратился к действующему правительству с требованием немедленно собрать представителей промышленности, особенно секторов, наиболее зависящих от роста цен на газ, и совместно наработать план спасения предприятий и поддержки их работников.

Об этом говорится в видеообращении на официальной странице политика Facebook.

– Чрезвычайно взволнован и озабочен сообщениями из регионов о том, что в связи с кардинальным повышением цены газа останавливаются предприятия, люди увольняются или переходят на неполный рабочий день. Мы теряем рост экономики и производства. На это никто из властей не обращает внимания. Я обращаюсь к правительству с требованием: немедленно собрать представителей промышленности, всех секторов, наиболее зависимых от цены газа, поскольку НАК Нафтогаз Украины прогнозирует на январь цену на уровне 73 тыс. за тысячу кубометров топлива, и наработать совместный план действий по недопущению остановки предприятий, – подчеркнул Гройсман.

По его словам, это нужно делать немедленно.