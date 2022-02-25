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Факты / Украина / Политика

Враг определил меня как цель номер один – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Враг определил меня как цель номер один – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия определила его в качестве “цели номер один”.

– По имеющейся у нас информации, враг определил меня, как цель номер один. Мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства, – заявил Зеленский в своем видеообращении в ночь на пятницу, 25 февраля.

Он выступил с опровержением фейков о том, что он якобы уехал из Киева. По словам президента, он остается в правительственном квартале Киева “вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти”.

– Моя семья – тоже в Украине, мои дети – тоже в Украине, моя семья не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права, – сказал Владимир Зеленский.

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Фото: Офис президента

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