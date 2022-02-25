Ворог визначив мене як ціль номер один – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Росія визначила його як “ціль номер один”.
– За наявною у нас інформацією, ворог визначив мене як ціль номер один. Мою сім’ю – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави, – заявив Зеленський у своєму відеозверненні у ніч проти п’ятниці, 25 лютого.
Він виступив із спростуванням фейків про те, що він нібито виїхав із Києва. За словами президента, він залишається в урядовому кварталі Києва “разом із усіма, хто необхідний для роботи центральної влади”.
– Моя сім’я – також в Україні, мої діти – також в Україні, моя сім’я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз перебувають, я сказати не маю права, – сказав Володимир Зеленський.