Ворог визначив мене як ціль номер один – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Росія визначила його як “ціль номер один”.

– За наявною у нас інформацією, ворог визначив мене як ціль номер один. Мою сім’ю – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави, – заявив Зеленський у своєму відеозверненні у ніч проти п’ятниці, 25 лютого.

Він виступив із спростуванням фейків про те, що він нібито виїхав із Києва. За словами президента, він залишається в урядовому кварталі Києва “разом із усіма, хто необхідний для роботи центральної влади”.