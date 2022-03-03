Верховная Рада Украины приняла два законопроекта, которые вводят ответственность для коллаборантов – лиц, сотрудничающих с государством-агрессором Россией.

Соответствующие решения нардепы приняли на пленарном заседании в четверг, 3 марта.

Как известно, коллаборанты – это лица, сознательно сотрудничающие с оккупационной гражданской или военной “властью” в ущерб своему государству.

Народные депутаты сегодня 284 голосами поддержали за основу и в целом законопроект № 5144 О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).

Этот документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 111-1 Коллаборационная деятельность. Она предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество с Россией, ее оккупационной администрацией и/или вооруженными либо военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

Можно выделить следующие ключевые пункты законопроекта об ответственности для коллаборантов:

1. Публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против нашего государства, временной оккупации части украинской территории или публичные призывы к сотрудничеству с РФ будут наказываться лишением права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.

2. Такое же наказание, но с возможной конфискацией имущества, предусмотрено за добровольное занимание гражданином Украины должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

3. Осуществление пропаганды в учебных заведениях в пользу РФ, а также внедрение образовательных стандартов государства-агрессора будут наказываться исправительными работами сроком до 2 лет, или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет.

4. Передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и вооруженным формированием РФ, ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с РФ будет наказываться штрафом до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества).

5. За добровольное занимание должности в незаконных органах власти, созданных Россией на временно оккупированной территории, участие в организации и проведении незаконных выборов и референдумов на оккупированной территории или публичные призывы к их проведению – предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 10 лет (с лишением права занимать определенные должности сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без нее).

6. Организация и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с РФ будет наказываться лишением свободы сроком от 10 до 12 лет (с лишением права занимать определенные должности сроком до 15 лет).

7. За добровольное занимание гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на оккупированной территории, а также добровольное участие в незаконных вооруженных формированиях, в вооруженных формированиях РФ – предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 15 лет (с лишением права занимать определенные должности сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой).

8. Если в результате действий или решений, предусмотренных пунктами 5-7, погибли люди, виновным грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Кроме того, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 5143 О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность). Документ поддержали 287 нардепов.

Этот законопроект ограничивает доступ к проведению выборов всех уровней для лиц, сотрудничавших с государством-агрессором Россией, ее оккупационной администрацией и ее вооруженными или военизированными формированиями. Такие лица (коллаборанты) не смогут быть в будущем членами избирательных комиссий, наблюдателями на выборах, представителями кандидатов в ЦИК и т.д.

Кроме того, для таких лиц будет закрыт доступ к военной службе и допуск к государственной тайне.

В законопроекте также прописано, что сотрудничество с государством-агрессором Россией будет основанием для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране порядка и государственной границы.