Верховна Рада України ухвалила два законопроєкти, які запроваджують відповідальність для колаборантів – осіб, які співпрацюють з державою-агресором Росією.

Відповідні рішення нардепи ухвалили на пленарному засіданні в четвер, 3 березня.

Як відомо, колаборанти – це особи, які свідомо співпрацюють із окупаційною цивільною чи військовою “владою” на шкоду своїй державі.

Народні депутати сьогодні 284 голосами підтримали за основу та в цілому законопроєкт № 5144 Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність).

Цей документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 111-1 Колабораційна діяльність. Вона передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

Можна виділити такі ключові пункти законопроєкту про відповідальність для колаборантів:

1. Публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти нашої держави, тимчасової окупації частини української території або публічні заклики до співпраці із РФ буде каратися позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років.

2. Таке ж покарання, але з можливою конфіскацією майна, передбачено за добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

3. Здійснення пропаганди у навчальних закладах на користь РФ, а також впровадження освітніх стандартів держави-агресора будуть каратися виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років.

4. Передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням РФ, провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ буде каратися штрафом до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років (із позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна).

5. За добровільне зайняття посади в незаконних органах влади, створених Росією на тимчасово окупованій території, участь в організації та проведенні незаконних виборів та референдумів на окупованій території або публічні заклики до їх проведення – передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років (з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 15 років та з конфіскацією майна чи без неї).

6. Організація та проведення заходів політичного характеру або здійснення інформаційної діяльності у співпраці з РФ буде каратися позбавленням волі на строк від 10 до 12 років (з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 15 років).

7. За добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на окупованій території, а також добровільну участь у незаконних збройних формуваннях, у збройних формуваннях РФ – передбачено позбавлення волі на строк від 12 до 15 років (з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої).

8. Якщо внаслідок дій чи рішень, передбачених пунктами 5-7, загинули люди, винним особам загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі.

Крім того, Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт № 5143 Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність). Документ підтримали 287 нардепів.

Цей законопроєкт обмежує доступ до проведенням виборів усіх рівнів для осіб, які співпрацювали з державою-агресором Росією, її окупаційною адміністрацією та її збройними чи воєнізованими формуваннями. Такі особи (колаборанти) не зможуть бути в майбутньому членами виборчих комісій, спостерігачами на виборах, представниками кандидатів у ЦВК тощо.

Крім того, для таких осіб буде закритий доступ до військової служби та допуск до державної таємниці.

У законопроєкті також прописано, що співпраця з державою-агресором Росією буде підставою для ліквідації політичних партій, громадських, благодійних чи релігійних організацій, профспілок та громадських формувань з охорони порядку та державного кордону.

Як відомо, в ніч на 24 лютого, російські війська з кількох напрямків здійснили вторгнення на територію України. Це відбулося після того, як глава РФ Володимир Путін оголосив війну нашій державі.

У відповідь президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території нашої країни.

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