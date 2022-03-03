Украине нужны самолеты для победы: Зеленский призвал мир помочь

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью иностранным СМИ, что Украине нужны самолеты для победы над страной-агрессором. Авиатранспорт может помочь Украине сохранить больше жизней мирных жителей.

– Что еще может помочь Украине? Самолеты. Нам нужны самолеты. Я не знаю, кто бы мог больше, поэтому я благодарен. Но без самолетов мы отдаем очень много людей.

Украину поддерживают очень многие партнеры и союзники, которые дают необходимое вооружение. Весь мир стремится к тому, чтобы президент России Владимир Путин опомнился и вывел свои войска с территории Украины.

– Проблем с Польшей у нас нет. Ежедневно с Дудой (президентом Польши, – Ред.) разговариваем. Он мне говорит: что ты сейчас делаешь, чем тебе помочь, вот кровь, вот еще помощь. И я говорю ему, повиси на линии. Я параллельно звоню военным и спрашиваю, нужна ли кровь. Представьте себе, какие отношения – есть мощность. Так Польша во всем. Мы – друзья. Мы в дружеских и небюрократических объятиях поддержки.

Президент считает, что Украина имеет неплохие отношения с Израилем, однако страна не оказывает мощной поддержки в сложное время государству.

– Я разговаривал с руководством Израиля. Может сейчас это будет немного обидно. У нас очень неплохие отношения, но все проверяются в реальной жизни, когда нужна помощь. Я говорил с ним (премьером Израиля), но я не чувствую, что он завернут в украинский флаг.

Зеленский поблагодарил всех людей, которые переживают за Украину и поддерживают обычных мирных жителей.