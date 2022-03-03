Україні потрібні літаки для перемоги: Зеленський закликав світ допомогти

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю іноземним ЗМІ, що Україні потрібні літаки для перемоги над країною-агресором. Авіатранспорт може допомоги Україні зберегти більше життів мирних жителів.

– Що ще може допомогти Україні? Літаки. Нам потрібні літаки. Я не знаю, хто б міг більше, тому я вдячний. Але без літаків ми віддаємо дуже багато людей.

Україну підтримують дуже багато партнерів і союзників, які дають необхідне озброєння. Весь світ прагне, щоб президент Росії Володимир Путін схаменувся та вивів свої війська з території України.

– Проблем з Польщею у нас немає. Щоденно з Дудою (президентом Польщі, – Ред.) розмовляємо. Він мені каже: що ти зараз робиш, чим тобі допомогти, ось є кров, ось ще допомога. І я кажу йому, повиси на лінії. Я паралельно дзвоню військовим і питаю, чи потрібна кров. Уявіть собі, які відносини – є потужність. Отак Польща у всьому. Ми друзі. Ми у дружніх і небюрократичних обіймах підтримки.

Президент вважає, що Україна має непогані відносини з Ізраїлем, проте країна не надає потужної підтримки у складний час державі.

– Я розмовляв з керівництвом Ізраїлю. Може зараз це буде трошки образливо. У нас дуже непогані відносини, але все перевіряються у реальному житті, коли потрібна допомога. Я говорив з ним (прем’єром Ізраїлю), але я не відчуваю, що він загорнутий в український прапор.

Зеленський подякував всім людям, які переживають за Україну та підтримують звичайних мирних жителів.