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Факты / Украина

Сядь со мной за стол переговоров: Зеленский эмоционально обратился к Путину

Людмила Богданова редактор ленты
Сядь со мной за стол переговоров: Зеленский эмоционально обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями мировых СМИ в Киеве. Отвечая на вопросы иностранных журналистов о предоставлении гарантий, глава государства эмоционально обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Он подчеркнул, что Украина не захватывает чужие территории и никому не угрожает.

– Что ты хочешь от нас? Уходи с нашей земли! Не хочешь сейчас идти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной, только не в 30 м, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимали.

Я же сосед, меня не нужно в 30 м держать. Я не кусаюсь, я нормальный человек. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки и чужие земли.

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Фото: Офис президента

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