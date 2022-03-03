Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями мировых СМИ в Киеве. Отвечая на вопросы иностранных журналистов о предоставлении гарантий, глава государства эмоционально обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Он подчеркнул, что Украина не захватывает чужие территории и никому не угрожает.

– Что ты хочешь от нас? Уходи с нашей земли! Не хочешь сейчас идти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной, только не в 30 м, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимали.

Я же сосед, меня не нужно в 30 м держать. Я не кусаюсь, я нормальный человек. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки и чужие земли.