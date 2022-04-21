Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что восстановление Украины с помощью ЕС должно начаться еще до завершения боевых действий.

Как сообщает Европейская правда, об этом он заявил во время визита в Киев. По словам Мишеля, лидеры государств-членов ЕС будут помогать в восстановлении Украины, они готовы инвестировать в это.

Также президент Евросовета согласился с идеей Владимира Зеленского о том, что восстановление нужно начать как можно скорее.

— Он прав, и украинские власти правы, когда они хотят действовать быстро, когда они не хотят ждать. Украина может рассчитывать на мою поддержку и поддержку Евросоюза, — подчеркнул политик.

Среди инициатив, которые могут использоваться для финансирования этих расходов, Мишель выделил идею создать “трастовый фонд солидарности”.

– Его можно использовать не только для восстановления, он понадобится Украине для осуществления социальных выплат, но также для восстановления страны. Я чувствую значительную поддержку этой идеи в мировом сообществе, – заявил Шарль Мишель.

Отметим, что 20 апреля президент Евросовета Шарль Мишель посетил поселок Бородянка Киевской области, понесший значительные потери и разрушения после российского нападения и оккупации.

Кроме того, он обсудил с президентом дальнейшую интеграцию Украины в Европейский Союз.