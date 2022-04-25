Войска РФ сосредоточили основные усилия возле Рубежного, Северодонецка, Попасной — Арестович

В течение суток военно-политическая обстановка в Украине не изменилась. Основные усилия российские войска сосредоточили на направлениях Рубежного, Северодонецка, Попасной. Возле Изюма, Славянской и Краматорска враг пытается продвигаться, но успеха не имеет.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что армия РФ продолжает атаковать район обороны украинских сил на заводе Азовсталь в Мариуполе, используя авиацию, артиллерию и другое вооружение.

Враг пытается продвигаться небольшими группами, нарушая приказ собственного Верховного главнокомандующего – президента Российской Федерации Владимира Путина, добавил Арестович.

– Это, скажем деликатнее, показывает, с кем мы воюем. Здесь сложно подобрать цензурные слова, — считает советник главы Офиса президента.

По словам Алексея Арестовича, российские войска пытаются продвигаться в направлении городов на южной территории Херсонской области, однако украинские защитники наносят противнику артиллерийские поражения и ведут огонь по складам с вражеской техникой.