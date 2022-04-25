Российские войска обстреляли села под Днепром: повреждены здания

В Днепропетровской области российские войска обстреляли населенные пункты Ингулец и Великая Костромка, в результате чего повреждено здание сельскохозяйственного предприятия.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, на этой территории отсутствуют какие-либо военные объекты. К счастью, мирные жители во время ведения огня агрессора не пострадали.

В воскресенье, 24 апреля 2022 года, Вооруженные силы Российской Федерации совершили артиллерийский обстрел села Ингулец Криворожского района. Во время осмотра места события специалисты обнаружили фрагменты вражеских ракет.

На следующий день, 25 апреля 2022 года, захватчики обстреляли населенный пункт Великая Костромка под Днепром. В результате вражеского огня повреждено здание сельхозпредприятия.

В Днепропетровской областной прокуратуре подчеркнули, что российские войска цинично уничтожают инфраструктуру Украины, нарушая гуманитарное международное право.

Related video

Прокуратура открыла уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины), за которое предусмотрено наказание – тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура