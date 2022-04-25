Війська РФ зосередили основні зусилля біля Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної – Арестович

Протягом доби воєнно-політична обстановка в Україні суттєво не змінилася. Основні зусилля російські війська зосередили на напрямках Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної. Біля Ізюму, Слов’янська та Краматорська ворог намагається просуватися, але успіху не має.

Радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що армія РФ продовжує атакувати район оборони українських сил на заводі Азовсталь у Маріуполі, використовуючи авіацію, артилерію та інше озброєння.

Ворог намагається просуватися невеликими групами, порушуючи наказ власного Верховного головнокомандувача – президента Російської Федерації Володимира Путіна, додав Арестович.

– Це, скажімо делікатніше, показує, з ким ми воюємо. Тут важко підібрати цензурні слова, – вважає радник глави Офісу президента.

За словами Олексія Арестовича, російські війська намагаються просуватися у напрямку міст на південній території Херсонської області, проте українські захисники завдають противнику артилерійські ураження та ведуть вогонь по складах з ворожою технікою.