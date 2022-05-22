Май, 21 в 21:55

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи для Украины на почти $40 млрд во время официального визита в Корею. Почти $24 млрд предназначены на безопасность и оборонную помощь Украине.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в социальных сетях.

По ее словам, $23,75 млрд предусмотрено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности. В частности:

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$6 млрд — на Инициативу содействия безопасности Украины, в частности предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения, разведывательной поддержки силам обороны и безопасности Украины;

$4 млрд — на программу Иностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и странам восточного фланга НАТО для развития и укрепления их оборонных возможностей;

$8,7 млрд — на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, которые были предоставлены Украине;

$3,9 млрд — Европейскому командованию операций для поддержки миссий, разведывательную поддержку, дополнительное вооружение и оборудование.

$550 млн — на приобретение критически важных боеприпасов для увеличения запасов Минобороны США и разработку стратегий защиты систем, определенных для возможного будущего экспорта;

$600 млн — для уменьшения имеющихся ограничений промышленной базы с целью ускорения производства ракет и расширение возможностей по добыче критически важных минералов.

Экономическая и техническая помощь

Маркарова утверждает, что еще $9 млрд из этого пакета предусмотрены на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине:

$8 млрд — для реагирования на насущные потребности в Украине, в частности для предоставления прямой бюджетной поддержки;

$400 млн — для поддержки правоохранительных органов и обеспечения верховенства права в Украине, в частности для проведения расследований и документирования военных преступлений и нарушения прав человека;

$100 млн — для обеспечения защиты от последствий химических, биологических и ядерных угроз и расширения программ разминирования;

$500 млн для поддержки ЕБРР по обеспечению экономических и энергетических потребностей Украины.

Гуманитарная помощь

$6,58 млрд предусмотрены на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также оказание помощи людям, пострадавшим от российской агрессии против Украины. В частности:

$350 млн для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины;

$4,35 млрд для оказания продовольственной помощи людям по всему миру, страдающих от голода за войну России против Украины, а также для обеспечения других неотложных гуманитарных потребностей населения в Украине;

$150 млн — для того, чтобы помочь странам, в том числе и Украине, смягчить влияние от роста цен на продукты питания;

$900 млн — для оказания помощи беженцам из Украины на территории США, в частности для проживания, изучения английского языка, посттравматической поддержки, обучения в школах и тому подобное;

$760 млн — для предупреждения и реагирования на глобальную продовольственную опасность;

$54 млн для оказания медицинской помощи беженцам из Украины на территории США;

$20 млн — на дополнительную гуманитарную помощь.

Также предусмотрено финансирование мероприятий Минюста США по аресту и продаже конфискованного имущества (например, яхт российских олигархов), связанного с вторжением России в Украину ($67 млн), меры Минфина США по отслеживанию российской финансовой активности ($52 млн), а также возобновление работы американской дипмиссии в нашей стране ($327 млн).

Источник: Оксана Маркарова