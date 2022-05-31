Оккупантов не выгонят пакеты с продуктами: итоги встречи Зеленского с президентом Словакии

Май, 31 в 17:26

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Словакии Зузаной Чапутовой.

— Переговоры были продуктивными. Ключевыми темами наших переговоров было все то, что необходимо сделать для поддержки Украины и для защиты нашей свободы от российской агрессии. Прежде всего, мы обсудили оборонную и экономическую поддержку Украины, усиление санкций против РФ, — заявил Зеленский на совместном брифинге.

По его словам, он получил заверение, что Словакия и в дальнейшем будет предоставлять Украине максимальную помощь в сфере безопасности.

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Также стороны обсудили европейскую интеграцию Украины и дальнейшие шаги Словакии по поддержке предоставления нашей стране статуса страны-кандидата.

На переговорах поднималась и финансовая поддержка государства, привлечение Словакии к послевоенному восстановлению Украины и помощь Словакии украинским переселенцам.

Со своей стороны Зеленский поблагодарил Словакию за желание оказать содействие по созданию новых маршрутов и хабов для экспорта продукции и товаров из Украины.

В рамках визита в Украину Чапутова посетила Бородянку и Ирпень, а также выступила в парламенте.

— Мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами. Ваши защитники нуждаются в военной технике и снаряжении, поэтому мы помогаем и будем помогать и в этом направлении. Недавно это была система обороны С-300, раздвижная техника и боеприпасы, вскоре будут гаубицы Zuzana. Об этом мы также говорим и с нашими партнерами и союзниками, что Украине необходима не только гуманитарная, но и военная помощь, — заявила Чапутова в украинском парламенте.