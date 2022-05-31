Окупантів не виженуть пакети з продуктами: підсумки зустрічі Зеленського із президентом Словаччини

Травень, 31 в 17:26

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільницею Словаччини Зузаною Чапутовою.

– Переговори були продуктивними. Ключовими темами наших переговорів було все те, що необхідно зробити для підтримки України та захисту нашої свободи від російської агресії. Насамперед ми обговорили оборонну та економічну підтримку України, посилення санкцій проти РФ, – заявив Зеленський на спільному брифінгу.

За його словами, він отримав запевнення, що Словаччина і надалі надаватиме Україні максимальну допомогу у сфері безпеки.

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Також сторони обговорили європейську інтеграцію України та подальші кроки Словаччини щодо підтримки надання нашій країні статусу країни-кандидата.

На переговорах піднімалася і фінансова підтримка держави, залучення Словаччини до повоєнного відновлення України та допомога українським переселенцям.

Зі свого боку Зеленський подякував Словаччині за бажання сприяти створенню нових маршрутів та хабів для експорту продукції та товарів з України.

В рамках візиту в Україну Чапутова відвідала Бородянку та Ірпінь, а також виступила у парламенті.

– Ми знаємо, що окупантів з вашої країни не виженуть наші пакети з ліками та продуктами. Ваші захисники потребують військової техніки та спорядження, тому ми допомагаємо і допомагатимемо і в цьому напрямку. Нещодавно це була система оборони С-300, розсувна техніка та боєприпаси, незабаром будуть гаубиці Zuzana. Про це ми також говоримо і з нашими партнерами та союзниками, що Україні потрібна не лише гуманітарна, а й військова допомога, – заявила Чапутова в українському парламенті.