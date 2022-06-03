Партія Слуга народу посилить Альянс лібералів та демократів Європи – Шуляк

Червень, 03 в 16:45

Президентська партія Слуга народу орієнтується на ліберальний порядок та міцні демократичні інституції й може значно посилити європейську політику так само, як Україна здатна посилити ЄС. Про це заявила голова партії Олена Шуляк, виступаючи на саміті партії Альянс лібералів і демократів, що проходить у Дубліні, повідомляє пресслужба партії Слуга народу.

– Для нас партії, які входять до АЛДЄ, є прикладами політичних сил, відданих спільним цінностям єдиної Європи. А в Україні сьогодні точиться боротьба за цінності свободи та демократії, боротьба за Європу та її майбутнє, – цитує пресслужба звернення Шуляк.

Вона розповіла про історію створення політичної партії Слуга народу, яка з кількох десятків людей на початку свого існування перетворилася на потужну політичну силу.

– На сьогодні наша велика політична команда налічує близько 10 тис. осіб, працюють жіноче та молодіжне крило партії, – розповіла голова Слуги народу.

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За її словами, які наводить пресслужба, партія змогла запровадити найпослідовніші, системні та радикальні ліберальні реформи за часи незалежності України. Але реалізацію більшості з них перервало повномасштабне вторгнення Росії до України.

– Приєднання до політичної сім’ї партії Альянс лібералів та демократів за Європу як повноправного члена партії Слуга народу є одним із ключових пріоритетів у міжнародній політиці. У Європі багато політичних сімей та партійних конгломератів європейського рівня. Але ми не сумнівалися, що найоптимальнішим варіантом для нас є приєднання саме до АЛДЄ, – констатувала Шуляк.

– Ми впевнені, що приєднання нашої партії до Альянсу лібералів та демократів буде значущою подією як для української, так і для європейської політики. Слуга народу посилить АЛДЄ так само, як Україна посилить Євросоюз. Водночас ми можемо більше. Разом ми переможемо! – підсумувала Шуляк.

Альянс лібералів та демократів за Європу – європейська партія, що включає ліберальні та ліберально-демократичні партії, що переважно діють у країнах ЄС. На національному рівні партії-члени АЛДЄ беруть участь в урядах 12 із 27 країн ЄС. Початок офіційного партнерства з лібералами Європи допоможе численній партії українського парламенту заручитися підтримкою європейських колег в умовах, коли Україна захищає себе та всю Європу від російської навали, резюмували у пресслужбі СП.