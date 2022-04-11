В Украине новые дома планируют строить с современными бомбоубежищами. Об этом рассказала народная депутат, лидер партии Слуга народа Елена Шуляк.

В эфире общенационального телемарафона она отметила, что при проектировании новостроек мы будем ориентироваться на опыт Израиля.

– Мы понимаем, что нам нужно восстанавливать всю нашу инфраструктуру и строить новые жилые дома. Нужно больше уделять внимание именно тому, чтобы дома были снабжены современными бомбоубежищами. И сейчас мы рассматриваем опыт Израиля, который с 2004 года использует при строительстве жилых домов специальные бункеры с определенным оборудованием, вентиляцией, кондиционированием для того, чтобы людям, в случае бомбардировки, там было комфортно находиться, — сказала она.

А к домам, которые были возведены ранее, Шуляк предлагает строить отдельные индивидуальные бункеры, где люди смогут чувствовать себя безопасно.

Этот вопрос планируется урегулировать на законодательном уровне — с прописанными нормами и правилами.