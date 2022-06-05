Июнь, 05 в 10:54

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что вражеские ракетные удары по Киеву должны отозваться новыми санкциями против России.

Об этом он написал в Twitter.

– Пока кто-то просит “не унижать Россию”, Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев, — подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от Запада, а именно — новые санкции и увеличение поставок вооружения.

Сейчас смотрят

Поки хтось просить «не принижувати ????????», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше ????????. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022

Утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели несколько взрывов. Очевидцам даже удалось запечатлеть пролет вражеских ракет над Киевом.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 102-е сутки.