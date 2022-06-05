Ракетные удары по Киеву имеют цель убить как можно больше украинцев — Подоляк
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что вражеские ракетные удары по Киеву должны отозваться новыми санкциями против России.
Об этом он написал в Twitter.
– Пока кто-то просит “не унижать Россию”, Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев, — подчеркнул Михаил Подоляк.
По его словам, такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от Запада, а именно — новые санкции и увеличение поставок вооружения.
Поки хтось просить «не принижувати ????????», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше ????????. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022
Утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели несколько взрывов. Очевидцам даже удалось запечатлеть пролет вражеских ракет над Киевом.
Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 102-е сутки.