Июнь, 05 в 6:40

Утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели несколько взрывов.

По словам мэра Виталия Кличко, службы уже работают на месте.

Более подробную информацию городской глава пообещал предоставить позже.

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Воздушная тревога в столице объявлена с 05.01.

Очевидцам даже удалось запечатлеть пролет вражеских ракет над Киевом.

В настоящее время угроза вражеских атак существует во всех регионах Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.