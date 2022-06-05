В двух районах Киева раздались взрывы – Кличко
Фото: Depositphotos
Утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели несколько взрывов.
По словам мэра Виталия Кличко, службы уже работают на месте.
Более подробную информацию городской глава пообещал предоставить позже.
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Воздушная тревога в столице объявлена с 05.01.
Очевидцам даже удалось запечатлеть пролет вражеских ракет над Киевом.
В настоящее время угроза вражеских атак существует во всех регионах Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 102-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.