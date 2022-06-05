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Факты / Украина

В двух районах Киева раздались взрывы – Кличко

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели несколько взрывов.

По словам мэра Виталия Кличко, службы уже работают на месте.

Более подробную информацию городской глава пообещал предоставить позже.

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Воздушная тревога в столице объявлена с 05.01.

Очевидцам даже удалось запечатлеть пролет вражеских ракет над Киевом.

В настоящее время угроза вражеских атак существует во всех регионах Украины.

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