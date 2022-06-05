Червень, 05 в 10:54

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що ворожі ракетні удари по Києву повинні відгукнутися новими санкціями проти Росії.

Про це він написав у Twitter.

– Поки хтось просить “не принижувати Росію”, Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якнайбільше українців, – наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від Заходу, а саме – нові санкції та збільшення постачання озброєння.

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Поки хтось просить «не принижувати ????????», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше ????????. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022

Уранці 5 червня в Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали кілька вибухів. Очевидцям навіть вдалось зафільмувати проліт ворожих ракет над Києвом.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.