Ракетні удари по Києву мають на меті вбити якомога більше українців – Подоляк
Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що ворожі ракетні удари по Києву повинні відгукнутися новими санкціями проти Росії.
Про це він написав у Twitter.
– Поки хтось просить “не принижувати Росію”, Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якнайбільше українців, – наголосив Михайло Подоляк.
За його словами, такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від Заходу, а саме – нові санкції та збільшення постачання озброєння.
Поки хтось просить «не принижувати ????????», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше ????????. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022
Уранці 5 червня в Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали кілька вибухів. Очевидцям навіть вдалось зафільмувати проліт ворожих ракет над Києвом.
Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.