Июнь, 18 в 11:45

Ленд-лиз от Соединенных Штатов Америки, который должен упростить предоставление Украине военной помощи для противодействия полномасштабному вторжению РФ, еще не начал действовать.

Об этом рассказал в одном из интервью секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заверил, что предоставление оружия в рамках ленд-лиза обязательно состоится.

– Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень позитивное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения, — отметил он.

По прогнозам Данилова, процедура ленд-лиза может заработать в июле-сентябре этого года.

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– Это может быть июль-август, может быть, сентябрь. Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не такой большой. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибра почти не осталось, – объяснил секретарь СНБО.

Комментируя результаты недавней встречи в Брюсселе министров обороны стран мира в формате Рамштайн-3, Данилов подчеркнул, что если бы Украина была членом НАТО, “это был бы совсем другой разговор и изменилась бы конфигурация таких встреч”.

В то же время он добавил, что в нынешних условиях нужно благодарить государства, которые оказывают помощь, и их действительно много.

– Сегодня мы должны благодарить страны, которые оказывают нам помощь. Их очень много. Не обо всех мы знаем. Очень многие страны просят не озвучивать военное вооружение, которое они нам передают. Пройдет время и будет наша победа – будем всех благодарить… Есть четкое понимание: защищать нашу страну, кроме нас, никто не будет. Будут ли нам помогать оружием? Будут. Достаточно ли будет этого оружия? Оружия достаточно никогда не бывает. Но в этой войне у каждой страны свои задачи и видение для себя, – заявил секретарь СНБО.

Как известно, 9 мая президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины. Это второй раз в истории Вашингтон одобрил процедуру ленд-лиза – впервые это произошло во время Второй мировой войны.