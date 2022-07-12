Июль, 12 в 17:18

Завтра, 13 июля, делегации Украины, Турции, России и представители ООН соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить разблокировку экспорта украинского зерна.

В комментарии Фактам ICTV представитель МИД Украины Олег Николенко отмечает, что вопрос разблокирования украинского зерна должен решаться именно под эгидой ООН.

По его словам, стороны будут обсуждать модальность функционирования морских коридоров для экспорта зерновых.

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При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности.

– Украина выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН. В этом контексте мы благодарны генсеку Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства, — подчеркнул Николенко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна.

Провів перемовини з Президентом ???????? @RTErdogan. Подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ. Цінуємо підтримку ????????. Обговорили важливість розблокування ???????? портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з ТОТ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2022

Ранее по каналу устья Быстрое судового хода реки Дунай – Черное море восстановили проход для судов, перевозящих агропродукцию. Однако, по словам координатора гуманитарной помощи ООН Мартина Гриффитса, этих перевозок будет недостаточно.