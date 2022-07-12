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Факты / Украина / Политика

“Зерновые переговоры” в Стамбуле должны идти под руководством ООН — МИД

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зерно
Фото: Depositphotos

Завтра, 13 июля, делегации Украины, Турции, России и представители ООН соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить разблокировку экспорта украинского зерна.

В комментарии Фактам ICTV представитель МИД Украины Олег Николенко отмечает, что вопрос разблокирования украинского зерна должен решаться именно под эгидой ООН.

По его словам, стороны будут обсуждать модальность функционирования морских коридоров для экспорта зерновых.

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При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности.

– Украина выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН. В этом контексте мы благодарны генсеку Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства, — подчеркнул Николенко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна.

Ранее по каналу устья Быстрое судового хода реки Дунай – Черное море восстановили проход для судов, перевозящих агропродукцию. Однако, по словам координатора гуманитарной помощи ООН Мартина Гриффитса, этих перевозок будет недостаточно.

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