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Факти / Україна / Політика

“Зернові переговори” у Стамбулі мають йти під керівництвом ООН – МЗС

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зерно
Фото: Depositphotos

Завтра, 13 липня, делегації України, Туреччини, Росії та представники ООН зберуться в Стамбулі, щоб обговорити розблокування експорту українського зерна.

У коментарі Фактам ICTV речник МЗС України Олег Ніколенко наголошує, що питання розблокування українського зерна має вирішуватись саме під егідою ООН.

За його словами, сторони обговорюватимуть модальності функціонування морських коридорів для експорту зернових.

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При цьому, ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки.

– Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті ми вдячні генсеку Антоніу Гутеррешу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави, – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорив із очільником Турецької Республіки Реджепом Ердоганом важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна.

Раніше каналом гирла Бистре суднового ходу ріки Дунай – Чорне море відновили прохід для суден, що перевозять агропродукцію. Проте за словами координатора гуманітарної допомоги ООН Мартіна Гріффітса, цих перевезень буде недостатньо.

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