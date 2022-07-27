Июль, 27 в 8:53

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить новым генеральным прокурором Украины Андрея Костина – народного депутата от фракции Слуга народа.

Соответствующий проект постановления №7593 глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады. Документ передали на рассмотрение профильного комитета.

Сейчас Андрей Костин является главой Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

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Костин родом из Одессы. Окончил Одесский государственный университет им. Мечникова по специальности правоведение. Юрист, работал в разных адвокатских компаниях и других организациях.

В 2019 году Андрей Костин был избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии Слуга народа.

До 14 января 2020 года занимал должность заместителя главы Комитета по вопросам правовой политики, после этого возглавил соответствующий комитет.

Также Андрей Костин является членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Напомним, 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

После этого глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ее опыт послужит государству на новом месте, которому необходимо усиление профессиональными менеджерами и юристами.