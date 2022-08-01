Июль, 31 в 22:18

Днем 31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд важных законов. В частности, по обеспечению прав и свобод внутренне перемещенных лиц, усилению защиты работников средств массовой информации, гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий.

В частности, глава государства принял закон о предоставлении дополнительных гарантий защиты работникам СМИ, работающим в районах ведения боевых действий. Это усилит защиту наших журналистов.

Кроме того, президент подписал закон по обеспечению прав и свобод ВПЛ (ликвидируются бюрократические барьеры, ограничивающие помощь людям), закон по защите гражданского населения в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий, а также закон для создания условий комплексной термомодернизации зданий и упрощения восстановления жилищного сектора, поврежденного ударами оккупантов.

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– А еще – важные ратификационные законы, некоторые другие акты. Готовимся к новой неделе – как всегда, насыщенной международной активностью. Уже завтра важные переговоры с европейскими партнерами. На днях продолжу обращение к международному сообществу, общение с разными аудиториями – это очень важно, в частности, со студенческой аудиторией.

Президент Зеленский убежден, что украинцы должны защищать наше государство и заботиться друг о друге. По его мнению, это будет способствовать скорейшей победе Украины.