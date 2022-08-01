Липень, 31 в 22:18

Вдень 31 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку важливих законів. Зокрема, щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо-переміщених осіб, посилення захисту працівників засобів масової інформації, цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій та воєнних дій.

Зокрема, глава держави ухвалив закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам ЗМІ, які працюють в районах ведення бойових дій. Це посилить захист наших журналістів.

Крім того, президент підписав закон щодо забезпечення прав і свобод ВПО (ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям), закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій, а також закон для створення умов комплексної термомодернізації будівель і спрощення відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів.

Зараз дивляться

– А ще – важливі ратифікаційні закони, деякі інші акти. Готуємося до нового тижня – як завжди, насиченого міжнародною активністю. Вже завтра – важливі переговори з європейськими партнерами. Днями продовжу звернення до міжнародної спільноти, спілкування з різними аудиторіями – це дуже важливо, зокрема, зі студентською аудиторією.

Президент Зеленський переконаний, що українці мають захищати нашу державу та дбати одне про одного. На його думку, це сприятиме швидшій перемозі України.