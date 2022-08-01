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Факты / Украина / Политика

У России нет никаких шансов победить в войне против Украины — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

У Российской Федерации нет никаких шансов победить в полномасштабной войне против Украины. В этом уверен президент Владимир Зеленский.

– Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш, – считает президент.

По словам Зеленского, Украина и другие страны должны держаться вместе в обороне, дипломатии и политике.

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— Нужно держаться – на Юге, на Востоке и всюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами, – подчеркнул президент Украины.

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