Июль, 31 в 21:52

У Российской Федерации нет никаких шансов победить в полномасштабной войне против Украины. В этом уверен президент Владимир Зеленский.

– Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш, – считает президент.

По словам Зеленского, Украина и другие страны должны держаться вместе в обороне, дипломатии и политике.

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