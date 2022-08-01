У России нет никаких шансов победить в войне против Украины — Зеленский
Фото: Офис президента
У Российской Федерации нет никаких шансов победить в полномасштабной войне против Украины. В этом уверен президент Владимир Зеленский.
– Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш, – считает президент.
По словам Зеленского, Украина и другие страны должны держаться вместе в обороне, дипломатии и политике.
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— Нужно держаться – на Юге, на Востоке и всюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами, – подчеркнул президент Украины.