Имеем дело с имперской и геноцидной идеологией истребления – Эплбаум о методах РФ

Сентябрь, 07 в 12:55

Американская публицистка Энн Эпплбаум выразила убеждение, что западная помощь Украине не ослабнет, несмотря на падение интереса западных СМИ к войне. Об этом она заявила в интервью BBC.

Она отметила, что новостные службы на Западе не говорят постоянно о войне, а переключились на другие волнующие людей темы, но она называет это нормальным явлением.

— Даже в Украине люди, далеко от линии фронта, не могут постоянно думать о войне. Сейчас я не вижу никаких признаков ослабления политической поддержки Украины. Напротив. В день, когда исполнилось полгода войны, правительство США объявило новый транш военной помощи Украине. Джонсон посетил Украину уже в третий раз. Макрон произнес речь, где называет Украину одним из главных вызовов ХХ века. Еще какие-то полгода назад он бы такого не сказал. И в Германии общественное мнение в значительной степени на стороне Украины – а правительство критикуют за то, что оно недостаточно помогает.

По словам Эпплбаум, хоть в новостях Украины меньше, но пока она не видит признаков того, что интерес или поддержка Украины на Западе ослабли.

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Публицистка отметила, что Путин предполагает, что европейская солидарность рухнет.

— То, что европейцы возмущены высокими уровнями инфляции и высокими ценами, не имеет отношения к войне. Потому что окончание войны, прекращение помощи Украине, возможно, заморозка конфликта в каком-то виде вот прямо сейчас, на самом деле не решает проблему. Это не приблизит настоящий мир в Европе и не решает того факта, что цели российской войны в Украине не меняются. Существует какая-то странная идея, что Путин пытается подорвать единство европейцев.

Но, как добавила Эпплбаум, Путин не предлагает европейцам никакой альтернативы – как будет выглядеть мир.

— На самом деле, он предлагает только продолжение войны.

Она также объяснила, что термин рашизм лучше фашизма очерчивает идеологию и методы действий путинской России в Украине.

— Слово рашизм здесь уместнее, потому что оно указывает, что имеем дело с особой российской версией идеологии истребления — и поэтому этот термин более конкретный и полезный. В действительности же мы имеем дело с гиперимпериализмом. Или даже лучше – колониализмом. Это государство, которое считает себя настолько выше соседей, по крайней мере, если говорить о его элите, что считает, будто имеет право стереть их с лица земли, с карты мира, уничтожать их по собственному желанию, убивать их мирное население, а не только солдат.

Эпплбаум подытожила, какой бы термин ни выбрать для описания русской идеологии, мир имеет дело с имперской и геноцидной идеологией истребления.

Энн Эпплбаум – американская писательница, журналистка и историк. Она является автором таких книг как Гулаг, Красный голод: сталинская война против Украины.