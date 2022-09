Глупые, пьяные и недисциплинированные: генерал США о безысходности россиян под Херсоном

Отставной высокопоставленный генерал американской армии Барри МакКефри заявил, что в Херсонской области застряла основная часть из 15 тыс. российских войск.

По его словам, ВСУ намеренно их разделяют, а россияне отказываются воевать из-за нехватки базовых ресурсов, в том числе воды. Об этом он написал в Twitter.

Он прокомментировал сообщение о том, что российские солдаты все чаще отказываются участвовать в войне из-за нехватки базовых ресурсов, таких как вода.

А также то, что ВС РФ вербовали людей из психбольницы Санкт-Петербурга, предлагая различные стимулы, среди которых единовременные выплаты и возможность получить образование.

Он отметил, что украинские войска нанесли более 400 точных артиллерийских ударов и более 40 ударов с воздуха.

The Russian Army. Kherson. Stupid. Drunk. Brutal. Indisciplined. UKR using 400+ precision arty strikes. 40+ air strikes. Spec ops and partisans. Nailing bridges. Ammo dumps. Cmd HQS. May bag a load of cut off Russians in the next 100 days. pic.twitter.com/OsF836oGdI

— Barry R McCaffrey (@mccaffreyr3) September 5, 2022