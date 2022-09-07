Маємо справу з імперською і геноцидною ідеологією винищення – Еплбаум про методи РФ

Вересень, 07 в 12:55

Американська публіцистка Енн Еплбаум висловила переконання, що західна допомога Україні не послабшає, попри падіння інтересу західних ЗМІ до війни. Про це вона заявила в інтерв’ю BBC.

Вона зазначила, що новинні служби на Заході не повідомляють постійно про війну, а перемкнулися на інші теми, які хвилюють людей, але вона називає це нормальним явищем.

— Навіть в Україні люди, які далеко від лінії фронту, не можуть постійно думати про війну. Зараз я не бачу жодних ознак послаблення політичної підтримки України. Навпаки. В день, коли виповнилося пів року війни, уряд США оголосив новий транш військової допомоги Україні. Джонсон відвідав Україну вже втретє. Макрон виголосив промову, де називає Україну одним із головних викликів сучасності. Ще якісь пів року тому він такого б не сказав. І в Німеччині громадська думка значною мірою на боці України – а уряд критикують за те, що він недостатньо допомагає.

За словами Еплбаум, хоч у новинах України менше, але наразі вона не бачить ознак того, що інтерес чи підтримка України на Заході послабшали.

Зараз дивляться

Публіцистка зауважила, що Путін припускає, що європейська солідарність розвалиться.

— Те, що європейці обурені високими рівнями інфляції і високими цінами, не має стосунку до війни. Бо закінчення війни, припинення допомоги Україні, можливо, замороження конфлікту в якомусь вигляді от прямо зараз, насправді не розв’язує проблеми. Це не наблизить справжнього миру в Європі й не вирішує того факту, що цілі російської війни в Україні не змінюються. Існує якась дивна ідея, ніби Путін намагається підірвати єдність європейців. Читайте США мають бути готові до припинення існування РФ у її нинішньому вигляді - Бен Годжес Але, як додала Еплбаум, Путін не пропонує європейцям жодної альтернативи – як виглядатиме мир. — Насправді він пропонує лише продовження війни. Вона також пояснила, що термін рашизм краще за фашизм окреслює ідеологію і методи дій путінської Росії в Україні.

— Слово рашизм тут доречніше, бо воно вказує, що маємо справу з особливою російською версією ідеології винищення – і відтак цей термін конкретніший і корисніший. У дійсності ж ми маємо справу з гіперімперіалізмом. Або навіть краще – колоніалізмом. Це держава, яка вважає себе настільки вищою від сусідів, принаймні якщо говорити про її еліту, що вважає, ніби має право стерти їх з лиця землі, з карти світу, знищувати їх за власним бажанням, вбивати їхнє мирне населення, а не лише солдатів.

Еплбаум підсумувала, який би термін не обрати для опису російської ідеології, світ має справу з імперською і геноцидною ідеологією винищення.