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Факты / Україна / Политика

Зеленский встретился с Блинкеном: о чем говорили

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зеленский встретился с Блинкеном: о чем говорили
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за поддержку Украины и предоставление нам оружия.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

По словам Зеленского, американское оружие оказывает положительное влияние на ситуацию на фронтах, а наши военные очень уважают систему M142 HIMARS.

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Президент и госсекретарь подробно обсудили перспективы наращивания оборонной поддержки Украины. Также стороны отметили важность официального запуска программы ленд-лиза.

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Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за финансовую и экономическую помощь.

— Это очень важные сигналы, что Соединенные Штаты с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши земли. Спасибо за все, что вы делаете для Украины, и что сегодня вы рядом, – подчеркнул президент.

Зеленский заявил о важности выработки эффективных гарантий безопасности для Украины, ведь без этого стабильность в Европе невозможна.

Украина надеется, что США будут играть ведущую роль в реализации плана по быстрому восстановлению Украины, ведь это необходимо для подготовки страны к зиме, восстановлению жилья, школ, больниц и тому подобное.

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Стороны также согласились, что нужно усиливать международное давление на Россию, которое должно быть наказано за преступления, совершенные в Украине.

Президент наградил Энтони Блинкена орден Ярослава Мудрого II степени за значительные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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