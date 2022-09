Решение президента России Владимира Путина призвать 300 тыс. резервистов для усиления своих войск в Украине, скорее всего, продлит войну, но не повлияет на ее исход.

Об этом говорится в колонке американского издания Bloomberg, которое проанализировало ситуацию и собрало мнения экспертов.

Издание пишет, что призыв может дать Путину время для реализации более широкой стратегии — включая обострение энергетического кризиса в Европе и угрозу ядерного удара по неуказанным целям — направленной на подрыв иностранной военной и финансовой поддержки усилий Киева.

Bloomberg указывает, что все, что связано с решением Путина о частичной мобилизации, создает новые вопросы, включая целесообразность самой цифры призывников, скорость, качество и цели массовых учений, которые вот-вот начнутся.

На данный момент Россия не только потеряла в Украине около 80 тыс. солдат убитыми и ранеными, по оценкам союзников Киева, но и в условиях нехватки личного состава для ротации многие войска уже восьмой месяц находятся в полевых условиях.

Одним из немногих стратегических успехов России было замедление поставок оружия из США и других стран-союзников в Украину путем угрозы эскалации. По словам Левченко, поставка каждой системы вооружений — от противотанковых ракет Javelin до реактивных систем залпового огня HIMARS — откладывается из-за опасений, что ее передача может спровоцировать ответные действия России.

Он считает, что вооруженная ракетами большой дальности ATACMS, которые США отказываются поставлять, а также самолетами и танками Abrams, Украина может вернуть потерянную территорию за несколько недель. Удержание этого оружия является “прямым результатом стратегического мышления российских политиков и военных”, а недавняя ядерная угроза Путина рискует усилить колебания в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что США по-прежнему нацелены на открытые и четкие переговоры с Украиной и другими ее союзниками о своих потребностях, включая более средние и долгосрочные потребности в оружии.

Райдер также добавил, что США рассмотрят “различные возможности в ближайшие дни”, отвечая на вопрос о том, может ли Америка еще послать танки Abrams.

Bloomberg ссылается на анонимного европейского чиновника, который заявил, что сейчас нет никаких изменений в позиции союзников Украины или их поддержке контрнаступления Киева, хотя они отметили, что это может измениться.

Издание, ссылаясь на военных аналитиков и чиновников за пределами Украины, пишет, что они также выразили скептицизм в отношении способности частичной мобилизации России изменить траекторию войны на местах.

Российское военное руководство окажется перед дилеммой: либо направить войска очень низкого качества, сформированные из призывников, либо потратить время на подготовку войск более высокого качества. Однако в любом случае новые подразделения будут плохо оснащены, говорится в материале.

Частичная мобилизация “вряд ли сможет создать эффективных солдат” или заблокировать возможности Украины по отвоеванию территорий в зимний период, заключил в своих последних оценках Институт изучения войны (ISW), американский аналитический центр, который отслеживает конфликт в ежедневных отчетах.

Наступление Украины продолжает прогрессировать, но замедлилось после стремительных успехов в начале этого месяца на северо-востоке Харьковской области.

Марк Хертлинг, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, указал на ограниченные возможности России и серьезные недостатки в методах базовой подготовки, которые он видел во время посещения российских военных.

Putin’s announced mobilization of 300,000 “reservists” was jaw-dropping to me this morning, but not for the reason some might suspect.

Why? Because know how Russian soldiers are trained, in basic training & in their units.

A brief ???? on some fun facts. 1/

— Mark Hertling (@MarkHertling) September 21, 2022