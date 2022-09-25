Ракети ATACMS та удвічі більше HIMARS: в ОПУ закликали союзників відповісти на мобілізацію в РФ
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав союзників України відреагувати на мобілізаційні заходи в Росії конкретними діями.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
На думку Подоляка, відповідь Заходу має включати п’ять складових, зокрема:
- Активізацію засідання контактної групи з питань оборони України – Рамштайну;
- Вдвічі збільшити постачання важкої артилерійської системи HIMARS і снарядів до них;
- Надати Україні ракети великої дальності ATACMS;
- Зняти табу на постачання танків та БТР.
- Відкривати тренінгові центри для українських військових.
За словами Михайла Подоляка, Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи, і це має бути зрозуміло партнерам.
Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в ?????????
1.Активізація «Рамштайну».
2.Удвічі більше HIMARS і снарядів.
3.ATACMS.
4.Негайне зняття «табу» на танки/БТР.
5.Тренінгові центри для бійців.
???????? боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022
Раніше повідомлялося, що рішення Путіна призвати 300 тис. резервістів, найімовірніше, затягне війну в Україні, проте не вплине на її результат.