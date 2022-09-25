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Факти / Україна / Політика

Ракети ATACMS та удвічі більше HIMARS: в ОПУ закликали союзників відповісти на мобілізацію в РФ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ракети ATACMS та удвічі більше HIMARS: в ОПУ закликали союзників відповісти на мобілізацію в РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав союзників України відреагувати на мобілізаційні заходи в Росії конкретними діями.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

На думку Подоляка, відповідь Заходу має включати п’ять складових, зокрема:

Зараз дивляться
  • Активізацію засідання контактної групи з питань оборони України – Рамштайну;
  • Вдвічі збільшити постачання важкої артилерійської системи HIMARS і снарядів до них;
  • Надати Україні ракети великої дальності ATACMS;
  • Зняти табу на постачання танків та БТР.
  • Відкривати тренінгові центри для українських військових.

За словами Михайла Подоляка, Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи, і це має бути зрозуміло партнерам.

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна призвати 300 тис. резервістів, найімовірніше, затягне війну в Україні, проте не вплине на її результат.

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