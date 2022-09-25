Вересень, 24 в 21:11

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав союзників України відреагувати на мобілізаційні заходи в Росії конкретними діями.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

На думку Подоляка, відповідь Заходу має включати п’ять складових, зокрема:

Зараз дивляться

Активізацію засідання контактної групи з питань оборони України – Рамштайну;

Вдвічі збільшити постачання важкої артилерійської системи HIMARS і снарядів до них;

Надати Україні ракети великої дальності ATACMS;

Зняти табу на постачання танків та БТР.

Відкривати тренінгові центри для українських військових.

За словами Михайла Подоляка, Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи, і це має бути зрозуміло партнерам.

Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в ?????????

1.Активізація «Рамштайну».

2.Удвічі більше HIMARS і снарядів.

3.ATACMS.

4.Негайне зняття «табу» на танки/БТР.

5.Тренінгові центри для бійців.

???????? боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна призвати 300 тис. резервістів, найімовірніше, затягне війну в Україні, проте не вплине на її результат.